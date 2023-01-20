Дания рискует остаться беззащитной из-за передачи гаубиц Caesar на Украину
Аналитик Кристенсен: поставка гаубиц на Украину лишила Данию важного оборонного элемента
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck/Belga News A
Страна ожидала французских вооружений в течение нескольких лет, желая использовать их.
Последствия передачи французских гаубиц Caesar Украине раскрыли в Дании. Датчане остались без важного оборонного элемента, сообщил в интервью изданию Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
Кристенсен уточнил, что в таком случае речь идет не о поставке оружия из старых запасов, а о системе, которая представляет собой основу боевых возможностей армии государства.
«Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается», — подчеркнул собеседник.
Аналитик акцентирует внимание на том, что Дания ждала появления такой артиллерийской системы в течение нескольких лет. Страна хотела включить это оружие в состав формирующейся бригады из четырех тысяч человек.
Также Кристенсен раскритиковал высказывание нового руководителя датского оборонного ведомства Якоба Эллеманна-Енсена о том, что сейчас ищут замену французским гаубицам.
«Была причина, по которой министерство обороны Дании решило купить эти французские орудия. Это система, адаптированная к потребностям датской армии», — указал он.
По заявлению Кристенсена, поиск другой идентичной системы реален, но сейчас заказы на военную технику осуществляет «весь мир», а это значит, что найти 19 альтернативных орудий не так-то просто.
Глава датского Минобороны отмечал, что несмотря на технические проблемы, гаубицы Caesar крайне необходимы украинской стороне.
На фоне российской спецоперации на Украине недружественные страны начали оказывать военную помощь украинским неонацистам. Конечная цель войск РФ — демилитаризация и денацификация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не смог договориться о передаче танков Украине.
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