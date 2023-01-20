Дания рискует остаться беззащитной из-за передачи гаубиц Caesar на Украину

Страна ожидала французских вооружений в течение нескольких лет, желая использовать их.

Последствия передачи французских гаубиц Caesar Украине раскрыли в Дании. Датчане остались без важного оборонного элемента, сообщил в интервью изданию Berlingske старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

Кристенсен уточнил, что в таком случае речь идет не о поставке оружия из старых запасов, а о системе, которая представляет собой основу боевых возможностей армии государства.

«Так что это действительно болезненно. Эта система была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии, и это важная часть, которая сейчас убирается», — подчеркнул собеседник.

Аналитик акцентирует внимание на том, что Дания ждала появления такой артиллерийской системы в течение нескольких лет. Страна хотела включить это оружие в состав формирующейся бригады из четырех тысяч человек.

Также Кристенсен раскритиковал высказывание нового руководителя датского оборонного ведомства Якоба Эллеманна-Енсена о том, что сейчас ищут замену французским гаубицам.

«Была причина, по которой министерство обороны Дании решило купить эти французские орудия. Это система, адаптированная к потребностям датской армии», — указал он.

По заявлению Кристенсена, поиск другой идентичной системы реален, но сейчас заказы на военную технику осуществляет «весь мир», а это значит, что найти 19 альтернативных орудий не так-то просто.

Глава датского Минобороны отмечал, что несмотря на технические проблемы, гаубицы Caesar крайне необходимы украинской стороне.

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