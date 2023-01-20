Есть множество гипотез: почему Ольга Бузова выглядит моложе своих лет

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 66

Врач-физиолог Глубоков объяснил, почему женщины не выглядят на свой возраст

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Многие люди мечтают выглядеть сногсшибательно в любом возрасте. Как этого достичь?

Поющей телеведущей Ольге Бузовой сегодня исполнилось 37 лет. Правда, красавица с гордостью отмечает, что возраст не важен для нее. Например, люди, которые не знакомы с ее творчествам, считают певицу моложе своих лет. Звезда накануне празднования радостно сообщала, что иностранцы не дают ей больше 27 лет. Так в чем же секрет вечной красоты?

Многие молодые девушки выглядят гораздо старше или младше реальной цифры в паспорте. Чтобы детальнее разобраться с этим вопросом, 5-tv.ru обратился к врачу-физиологу, физиотерапевту, врачу ЛФК, ассистенту кафедры реабилитологии и физиотерапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Филиппу Глубокову.

Специалист объяснил, что есть множество факторов, которые влияют на то, как выглядит девушка, и на то, насколько ее внешность соответствует реальному возрасту.

«Это может быть связано с так называемой общей акселерацией, то есть ускорением физического и психического развития, которые наблюдаются у людей последние 150 лет. Может быть также связано с употреблением большего количества мяса, по сравнению с предыдущими годами. Может быть связано с применением различных химических веществ, средств не только косметики, но и других, которые содержат вещества, способствующие изменению гормонального фона», — заявил эксперт.

Глубоков отметил, что существует множество гипотез, почему люди не выглядят на свои года, однако большинство из них не подкреплены весомыми фактами и не доказаны. Большую роль в этом играет применение косметических средств и проделывание косметологических процедур. Они действительно могут омолодить человека, но только внешне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пластические операции можно делать людям старше 50 лет.

Тема:
Ольга Бузова
20 янв
Уже похвасталась: Бузовой подарили сережки за 170 млн рублей в честь дня рождения
19 янв
Прощай заграница! Бузовой могут запретить покидать Россию из-за долгов
19 янв
Ольга Бузова поделилась секретом молодой и упругой кожи лица
19 янв
Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы
16 янв
Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
12 янв
Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой
10 янв
Не услышит вальс Мендельсона: почему Ольга Бузова не выйдет замуж
9 янв
Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери
9 янв
«Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги
7 янв
Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Избавляйтесь от лишнего: китайский совет дня на пятницу, 20 января

Последние новости

15:03
Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза
15:02
Мать актера Арсена Суховского назвала истинную причину смерти сына
14:55
Российские войска «перемололи в пыль» американскую САУ Paladin и две гаубицы
14:42
«Организм продолжает бороться»: Костомарову не удается победить сепсис в легких
14:32
Перемены грядут: армия РФ освободила Лобковое и Клещеевку от ВСУ
14:26
Низшая историческая точка: есть ли перспективы улучшения отношений РФ и США

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023