Есть множество гипотез: почему Ольга Бузова выглядит моложе своих лет

Врач-физиолог Глубоков объяснил, почему женщины не выглядят на свой возраст
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Многие люди мечтают выглядеть сногсшибательно в любом возрасте. Как этого достичь?
Поющей телеведущей Ольге Бузовой сегодня исполнилось 37 лет. Правда, красавица с гордостью отмечает, что возраст не важен для нее. Например, люди, которые не знакомы с ее творчествам, считают певицу моложе своих лет. Звезда накануне празднования радостно сообщала, что иностранцы не дают ей больше 27 лет. Так в чем же секрет вечной красоты?
Многие молодые девушки выглядят гораздо старше или младше реальной цифры в паспорте. Чтобы детальнее разобраться с этим вопросом, 5-tv.ru обратился к врачу-физиологу, физиотерапевту, врачу ЛФК, ассистенту кафедры реабилитологии и физиотерапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Филиппу Глубокову.
Специалист объяснил, что есть множество факторов, которые влияют на то, как выглядит девушка, и на то, насколько ее внешность соответствует реальному возрасту.
«Это может быть связано с так называемой общей акселерацией, то есть ускорением физического и психического развития, которые наблюдаются у людей последние 150 лет. Может быть также связано с употреблением большего количества мяса, по сравнению с предыдущими годами. Может быть связано с применением различных химических веществ, средств не только косметики, но и других, которые содержат вещества, способствующие изменению гормонального фона», — заявил эксперт.
Глубоков отметил, что существует множество гипотез, почему люди не выглядят на свои года, однако большинство из них не подкреплены весомыми фактами и не доказаны. Большую роль в этом играет применение косметических средств и проделывание косметологических процедур. Они действительно могут омолодить человека, но только внешне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пластические операции можно делать людям старше 50 лет.
- 20 янв
- Уже похвасталась: Бузовой подарили сережки за 170 млн рублей в честь дня рождения
- 19 янв
- Прощай заграница! Бузовой могут запретить покидать Россию из-за долгов
- 19 янв
- Ольга Бузова поделилась секретом молодой и упругой кожи лица
- 19 янв
- Задолжала: почему Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы
- 16 янв
- Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах — видео
- 12 янв
- Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой
- 10 янв
- Не услышит вальс Мендельсона: почему Ольга Бузова не выйдет замуж
- 9 янв
- Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери
- 9 янв
- «Близнецы»: Анна Бузова сделала челку и стала копией своей старшей сестры Ольги
- 7 янв
- Мечты сбываются: Бузова готовится к свадьбе в 2023 году
Читайте также
80%
-0.02 74.41
-0.18
Нашли ошибку?