Есть множество гипотез: почему Ольга Бузова выглядит моложе своих лет

Многие люди мечтают выглядеть сногсшибательно в любом возрасте. Как этого достичь?

Поющей телеведущей Ольге Бузовой сегодня исполнилось 37 лет. Правда, красавица с гордостью отмечает, что возраст не важен для нее. Например, люди, которые не знакомы с ее творчествам, считают певицу моложе своих лет. Звезда накануне празднования радостно сообщала, что иностранцы не дают ей больше 27 лет. Так в чем же секрет вечной красоты?

Многие молодые девушки выглядят гораздо старше или младше реальной цифры в паспорте. Чтобы детальнее разобраться с этим вопросом, 5-tv.ru обратился к врачу-физиологу, физиотерапевту, врачу ЛФК, ассистенту кафедры реабилитологии и физиотерапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Филиппу Глубокову.

Специалист объяснил, что есть множество факторов, которые влияют на то, как выглядит девушка, и на то, насколько ее внешность соответствует реальному возрасту.

«Это может быть связано с так называемой общей акселерацией, то есть ускорением физического и психического развития, которые наблюдаются у людей последние 150 лет. Может быть также связано с употреблением большего количества мяса, по сравнению с предыдущими годами. Может быть связано с применением различных химических веществ, средств не только косметики, но и других, которые содержат вещества, способствующие изменению гормонального фона», — заявил эксперт.

Глубоков отметил, что существует множество гипотез, почему люди не выглядят на свои года, однако большинство из них не подкреплены весомыми фактами и не доказаны. Большую роль в этом играет применение косметических средств и проделывание косметологических процедур. Они действительно могут омолодить человека, но только внешне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пластические операции можно делать людям старше 50 лет.