«Легенда сыплется»: Егор Кончаловский обвинил Аллу Пугачеву в предательстве

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 459

Егор Кончаловский сообщил о жалости к Пугачевой из-за ее бегства из России

«Легенда сыплется»: Егор Кончаловский обвинил Аллу Пугачеву в предательстве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Режиссер считает, что «славить врага» в столь тяжелое для страны время — это предательство.

Егор Кончаловский высказался о позиции Аллы Пугачевой и Максима Галкина* уехать в Израиль. Об этом заявило издание KP.RU.

Периодически супруги публикуют неприятные заявления, которые обижают россиян. Режиссер призвал поменьше уделять этому внимания, так как совсем скоро их ждет полное забвение.

Однако Кончаловский признался, что переживает за Аллу Пугачеву.

«Алла Борисовна… Я не согласен с ее позицией, но если бы я предпринимал какие-то шаги, которые могли сильно не понравиться другим, я бы ожидал от моей супруги, что она меня поддержит. И просто по-человечески я ее понимаю. Мне просто жаль…», — поведал режиссер.

Кончаловский отметил, что Пугачева — это легенда для многих людей. Также он заявил, что ему жаль, что эта «легенда сыплется». Режиссер уверен, что ни один из покинувших Россию артистов не сможет построить карьеру за границей.

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Кончаловский считает, что «славить врага» в столь тяжелое для страны время — унизительно.

«Они зарабатывали деньги в нашей стране, были любимы и уважаемы. И такие люди должны любить свою Родину и поддерживать ее. А если ты не согласен с политикой своей страны, то нужно хотя бы ее не предавать на уровне своего человеческого поведения», — подытожил Кончаловский.

Ранее 5-tv.ru писал, чем занимается Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь.

* — признан в РФ иноагентом.

Тема:
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«Легенда сыплется»: Егор Кончаловский обвинил Аллу Пугачеву в предательстве

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