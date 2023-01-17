«С жалостью смотрю»: Яна Поплавская раскритиковала Галкина* за шутки про Россию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 218

Яна Поплавская раскритиковала сбежавшего Максима Галкина* за шутки за границей

«С жалостью смотрю»: Яна Поплавская раскритиковала Галкина* за шутки про Россию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Спецоперация

Муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой со сцены заявил о своей нетрадиционной ориентации.

Актриса Яна Поплавская «проехалась катком» по сбежавшему из России Максиму Галкину* за его националистические шутки. Оказавшись за границей артист не сдерживается в выражениях про вскормившую его страну, что сильно задевает честных граждан и преданных звезд российского шоу-бизнеса.

На очередном концерте юморист высмеял политику РФ и заявил, что несогласных с ней часто держат либо за евреев, либо за лиц нетрадиционной ориентации. По словам супруга Аллы Пугачевой, в нем прекрасно сочетаются оба этих «ругательства». Поплавская увидела гуляющий по сети юмористический ролик и отреагировала на него в своем Telegram-канале.

«Максим Галкин бесится, это хорошо видно. Очень нервным стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей», — сообщила подписчикам Поплавская.

По словам артистки, падшие звезды тяжело переживают забвение и пытаются всеми силами напоминать о себе. Это не вызывает у аудитории уважение, а скорее наоборот, сожаление.

«Этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез. Действительно, мужского гендера совсем не осталось», — подчеркнула знаменитость.

Недавно муж Пугачевой произнес со сцены проукраинский лозунг. Он отметил, что не может сохранять нейтралитет и подкрепил свою позицию словами «героям слава» в ответ на выкрики из зала. Дубайская публика, конечно же, расплылась в аплодисментах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева обвивала пороги телеканалов, чтобы ее мужа приняли обратно на работу в России.

* — признан в РФ иноагентом.

Тема:
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