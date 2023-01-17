«С жалостью смотрю»: Яна Поплавская раскритиковала Галкина* за шутки про Россию
Яна Поплавская раскритиковала сбежавшего Максима Галкина* за шутки за границей
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой со сцены заявил о своей нетрадиционной ориентации.
Актриса Яна Поплавская «проехалась катком» по сбежавшему из России Максиму Галкину* за его националистические шутки. Оказавшись за границей артист не сдерживается в выражениях про вскормившую его страну, что сильно задевает честных граждан и преданных звезд российского шоу-бизнеса.
На очередном концерте юморист высмеял политику РФ и заявил, что несогласных с ней часто держат либо за евреев, либо за лиц нетрадиционной ориентации. По словам супруга Аллы Пугачевой, в нем прекрасно сочетаются оба этих «ругательства». Поплавская увидела гуляющий по сети юмористический ролик и отреагировала на него в своем Telegram-канале.
«Максим Галкин бесится, это хорошо видно. Очень нервным стал. Я же раньше много с ним пересекалась. С большим удивлением восприняла его отъезд, его выпады. Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей», — сообщила подписчикам Поплавская.
По словам артистки, падшие звезды тяжело переживают забвение и пытаются всеми силами напоминать о себе. Это не вызывает у аудитории уважение, а скорее наоборот, сожаление.
«Этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез. Действительно, мужского гендера совсем не осталось», — подчеркнула знаменитость.
Недавно муж Пугачевой произнес со сцены проукраинский лозунг. Он отметил, что не может сохранять нейтралитет и подкрепил свою позицию словами «героям слава» в ответ на выкрики из зала. Дубайская публика, конечно же, расплылась в аплодисментах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева обвивала пороги телеканалов, чтобы ее мужа приняли обратно на работу в России.
* — признан в РФ иноагентом.
- 17 янв
- На телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе
- 17 янв
- Военный эксперт озвучил следующую цель США после Украины: «Только одна»
- 17 янв
- Частный джет и шоппинг: в сети набросились на Елену Зеленскую
- 17 янв
- Российская артиллерия поразила позиции ВСУ в районе Нью-Йорка — видео
- 17 янв
- Российские военные уничтожили более 70 боевиков ВСУ под Красным Лиманом
- 17 янв
- Шойгу провел совещание по увеличению армии до 1,5 миллиона человек
- 17 янв
- Призыв женщин и инвалидов: Киев попал в ловушку из-за дефицита мобилизационного ресурса
- 17 янв
- Пушилин: снабжение ВСУ между Северском и Артемовском перерезано
- 17 янв
- В Запорожской области обнаружили тайник с взрывчаткой и противотанковыми минами
- 17 янв
- Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
Читайте также
80%
0.37 74.26
0.43
Нашли ошибку?