Боец российского штурмового отряда назвал разницу между наемниками и ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 374

Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске

Боец российского штурмового отряда назвал разницу между наемниками и ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Тема:
Спецоперация

В ЧВК «Вагнер» показали шевроны и нашивки, снятые в качестве трофеев с формы ликвидированных иностранных боевиков.

Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не находятся постоянно на передовых позициях, а приходят тогда, когда им «удобно». Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

Военный пояснил, что, когда на позициях «грязь по колено», там сидят только украинские военнослужащие, а когда подмерзает, туда приходят «крутые ребята», которые «получают по щам» и убегают обратно.

Боец также показал шевроны и нашивки, которые российские военные сняли в качестве трофеев с формы ликвидированных иностранных боевиков. По ним легко определить, что армии России на Украине противостоит практически вся Европа и не только: Канада, Великобритания, Италия, Грузия, США, а также множество разных подразделений войск киевского режима.

Нередко российским бойцам достается и ценное оружие наемников и украинских боевиков. В качестве примера боец «Вагнера» продемонстрировал полуавтоматическую снайперскую винтовку UAR-10 украинского производства, которую теперь используют против самих ВСУ.

«Также у нас имеются иностранные пулеметы Browning, которые мы тоже развернули против противника, и они стреляют в них, потому что боекомплекта противник оставляет достаточно, бросая свои позиции, а мы из их же оружия и продолжаем их убивать», — рассказал боец.

Взятые в плен украинские боевики сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены наемники из Британии и США с приказом убивать мирных жителей с целью позже выдать тела погибших за жертв преступлений российских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина заманивает иностранных наемников в ряды армии.

Тема:
Спецоперация
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