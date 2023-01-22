Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону СВО

В юности Мамаев задумывался о том, чтобы стать военным, но в последний момент решил отправиться в МГИМО. Теперь же в его судьбе произошел крутой переворот.

Прославившийся на всю страну благодаря роли в культовом телефильме о «Гардемаринах» Михаил Мамаев сообщил о том, что он уехал в зону спецоперации. В социальной сети актер опубликовал серию снимков на фоне военной техники. На кадрах он не в военной форме, но с оружием на плече.

«Если так повернется, что вырвут руль, или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей», — написал Мамаев стих собственного сочинения.

Мамаев разместил фото на фоне военной техники. Instagram* / mikhail_mamaev

При этом актер не стал раскрывать подробностей своего появления в зоне спецоперации. Стоит отметить, что еще после школы Мамаев задумывался отправиться учиться в Суворовское училище, но в последний момент передумал и подал документ в МГИМО. Он поступил на факультет международной журналистики. Во время учебы печатался во многих журналах.

После учебы он начал работать журналистом. Крутой поворот в судьбе произошел в 1988 году, когда он познакомился с режиссером Светланой Дружининой. Она разглядела в ней актерский талант и пригласила на съемки фильма «Виват, гардемарины!».

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