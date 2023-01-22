Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Актер Михаил Мамаев уехал в зону спецоперации

Звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону СВО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Тема:
Спецоперация

В юности Мамаев задумывался о том, чтобы стать военным, но в последний момент решил отправиться в МГИМО. Теперь же в его судьбе произошел крутой переворот.

Прославившийся на всю страну благодаря роли в культовом телефильме о «Гардемаринах» Михаил Мамаев сообщил о том, что он уехал в зону спецоперации. В социальной сети актер опубликовал серию снимков на фоне военной техники. На кадрах он не в военной форме, но с оружием на плече.

«Если так повернется, что вырвут руль, или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей», — написал Мамаев стих собственного сочинения.

Мамаев разместил фото на фоне военной техникиМамаев разместил фото на фоне военной техники. Instagram* / mikhail_mamaev

При этом актер не стал раскрывать подробностей своего появления в зоне спецоперации. Стоит отметить, что еще после школы Мамаев задумывался отправиться учиться в Суворовское училище, но в последний момент передумал и подал документ в МГИМО. Он поступил на факультет международной журналистики. Во время учебы печатался во многих журналах.

После учебы он начал работать журналистом. Крутой поворот в судьбе произошел в 1988 году, когда он познакомился с режиссером Светланой Дружининой. Она разглядела в ней актерский талант и пригласила на съемки фильма «Виват, гардемарины!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Антон Шагин отреагировал на желание брата отправиться в Донбасс.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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