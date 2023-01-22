В США хотят запретить газ под видом его вреда для здоровья: кому это выгодно?

Вашингтон «дурит головы» гражданам с учетом того, что первая леди страны сама пользуется голубым топливом.

При этом на все есть универсальное объяснение — виноваты русские в бедах! Доходит до прямого передергивания фактов, как например, сделал министр экономики Германии. Роберт Хабек заявил, что Германия вынуждена закупать уголь, а теперь переходить на СПГ, потому что Путин перекрыл — газ. Постойте, постойте, господин министр вы немного… мягко говоря… попутали.

Это Европа вводит санкции против российских углеводородов. Далее — один наш трубопровод перекрыла Украина — потому что не контролирует его полностью, второй — перекрыла Польша. «Северный поток» — один взорван и уж точно не нами. Второй, уже построенный, — вы же сами отказались вводить в экслуатацию. По оставшимся двум газопроводам, один через Украину, второй через Турцию, газ идет. Так что если кто и виноват в дефиците этого топлива в Германии, так это правительство самой Германии и ее добрые соседи.

При этом США сейчас предлагают Европе долгосрочные контракты на свой газ. При том, что как раз ЕС в свое время бежал от таких же русских контрактов на спотовый рынок, где цена формируется «здесь и сейчас». При этом у американцев есть одна большая проблема — собственно газ. Собственных запасов — лишь на 12-15 лет.

Где же они хотят его взять еще и для Европы. Самим сесть на газовую диету? Звучит невероятно! Они что дураки? Нет, они бизнесмены, которые умеют заворачивать самые горькие идеи в самую красивую обертку — именно так выглядит новая инициатива команды Байдена — запретить в США домашние газовые плиты! Конечно, под лозунгом заботы о здоровье и окружающей среде.

Сын Эми Бойд болеет астмой. Думали — наследственное. Пока не наткнулись на свежее исследование западных светил! Оказалось — во всем виновата… газовая плита!

«Мы постоянно лечим ребенка, чтобы хоть как-то облегчить приступы!» — говорит женщина.

И если верить ученым — легко отделались. Те, у кого дома газ — чаще болеют не только астмой. Еще они умственно отсталые, у них проблемы с сердцем, зрением, и даже онкология.

«Прекратить использовать его везде! И все начинается с ваших — газовых плит!».

Буквально из каждого утюга говорят, как опасен бытовой газ. Обрабатывают простых американцев все — блоггеры, политики, журналисты и ученые!

«Это химические продукты горения, которые наполняют наши дома, когда используем газ», — комментирует временный директор Центра климата и здоровья Гарвардской школы общественного здравоохранения Аарон Бернштейн.

Один вывод исследования страшнее другого. Цифр подозрительно мало, но достаточно, чтобы сделать однозначный вывод:

«Мы утверждаем, что снизить риск заболеваний можно только двумя способами: заменой газового оборудования на электрическое и за счет мощной вентиляции», — говорится в публикации.

Политики тут же подхватили — решили помочь народу спастись и всерьез обсуждают запрет газовых плит. И готовы подсластить пилюлю. Обещают частично покрыть расходы простых работяг. Дадут скидку на покупку электрической техники. Население такие прогрессивные идеи, к удивлению политиков, встречает — без энтузиазма.

«Все рестораны работают на природном газе, и даже электричество получают при использовании газа. Так что этот закон — полный бред. Газ намного дешевле электричества», — рассуждает местный житель Ричард Рейнольдс.

Почти 100 городов уже приняли политику, которая требует и поощряет отказ от голубого топлива. В Калифорнии уже готовы первыми в Штатах запретить продажу бытового газового оборудования.

«В этом нет никакой необходимости! Это нельзя делать иначе разрушится одна из главных отраслей экономики, и, конечно, таким образом мы точно не сделаем людей более здоровыми!» — отмечает профессор политологии Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

Якобы сенсационное исследовании уже разжигает новые костры войны. Республиканец Тед Круз обвиняет администрацию Байдена в сговоре с «Зелеными фанатиками». Если запрет введут, до 2030 года, по самым скромным подсчетам, можно будет продать около 70 миллионов новых электрических кухонных плит. Речь про доход в миллиарды долларов.

«Это не только спрос на плиты, а на всю цепочку. Кабели, выключатели, щитки это колоссальный объем денег. Вопрос за чей счет банкет», — отмечает маркетолог Игорь Качалов.

«Чтобы отказаться от газа придется потратить немало денег. В первую очередь, на изменение технической и строительной документации, а уже после сделать новую проводку, ну, и заменить практически всю технику в доме. При этом индукционная или электрическая в среднем на 20-30% дороже газовой», — поясняет корреспондент Кирилл Воробьев.

Такая энергетическая революция выгодна в первую очередь крупнейшим корпорациям. Во вторую — правящей партии.

«Давайте старую промышленную элиту подвинем и заставим пользоваться дорогими энергоносителями! В этом суть борьбы — гиганты цифровой экономики, стоящие за демократами, хотят победить гигантов индустриальной американской экономики, стоящей за республиканцами», — разъясняет директор института политических исследований Сергей Марков

Запрет на газ окрестили новой глобальной аферой. По такому же сценарию Запад уже пытался навязать миру опасность, например, фреона. Когда неожиданно ученые выяснили, что он вреден для окружающей среды. Тогда — сработало. В 1990-м году — было введено торговое эмбарго.

«Нужно будет другое исследование провести, их отправят на другое направление. Все зависит от того, кто оплатит следующий раунд этих псевдоисследований», — рассказывает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Говорить только то, что нужно в таких исследованиях — норма. Вот и сейчас тестов и цифр — не было. Также ученые недоговаривают, что вредны не только газовые плиты.

«Электрические плиты они выжигают кислород. Индукционные плиты тоже имеют определенный класс опасности — связано с индукционным излучением, которое они выделяют. Любая плита дома — имеет определенную опасность при неправильной эксплуатации», — говорит инженер Александр Русский.

Во время работы газовой плиты в воздух действительно попадают больше 20 опасных веществ. Нафталин и бензол — причина рака. Альдегиды — влияют на ДНК человека. И различные мелкие частицы — бьют по органам дыхания.

«Сейчас газовая плита работает, и мы решили провести свой эксперимент!» — говорит корреспондент Кирилл Воробьев. Для эксперимента понадобится газоанализатор, он контролирует продукты горения.

Буквально несколько минут и поразительный результат — в воздухе только угарный газ — в два раза ниже предельной нормы. К тому же если вентиляция работает исправно, то показатели будут еще ниже. И разговоры про опасность — сильно преувеличены.

«Данных о прямой связи между наличием газовой плиты в доме и заболеваемостью бронхиальной астмой — нет», — успокоила врач-педиатр Евгения Мезенцева.

Истерия вокруг отмены газовых плит уже напоминает массовый переход на электрокары. За идеей сохранения природы скрывается страшная правда о том, какой разрушительный эффект для экологии несет производство и утилизация аккумуляторов. И какие баснословные доходы приносит производителям соответствующей продукции.

«Газовое лобби намного слабее, чем электрическое. Газ как поставлялся, так и будет поставляться. Только теперь газ, который использовался для приготовления пищи, будет использоваться для выработки электричества на станциях», — резюмирует маркетолог Андрей Арно.

Пока в Штатах всерьез лоббируют антигазовую идею, сами американцы все чаще публикуют фото, на котором первая леди — стоит у газовой плиты. В смертельную опасность газа, судя по всему, не верят даже в президентском доме, но продолжают уверять своих сограждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем энергокризис заставляет жертвовать европейцев.