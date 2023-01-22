Всегда уважай своего оппонента: США недооценили Россию
Бывший полковник Пентагона Макгрегор: Штаты недооценили РФ, решив помочь Украине
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Мировое сообщество все больше сомневается в актуальности поддержки киевского режима. Пойдет ли оно на попятную?
Штаты сильно просчитались, думая о слабости российской армии и о том, что она не сможет победить противника, у которого натовское оружие. Об этом заявил бывший советник главы американского Минобороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться (в конфликт на Украине — Прим. ред.), и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие», — сказал военный.
Полковник добавил, что в итоге украинская армия исчерпала все возможности, а РФ, по всей видимости, в данный момент «достигла пика».
Несколько дней назад экс-командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак признавал неминуемую победу российской стороны в украинском конфликте, призвав на этом фоне создавать армию из беженцев с Украины. Он также отметил, что даже сотня западных танков, отправленных киевским властям, не в состоянии изменить ситуацию, потому что у армии России кратное преимущество перед украинской.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Германию призвали подумать перед отправкой танков Украине.
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