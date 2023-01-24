Российская армия перешла к активному наступлению в зоне СВО

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 83

Военкор Сладков сообщил об успешном наступлении армии РФ под Артемовском, Авдеевкой, Запорожьем

Российская армия перешла к активному наступлению в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Спецоперация

Бойцы стремительно продвигаются вперед сразу по нескольким направлениям. Как отрабатываются боевые задачи?

Российская армия перешла в активное наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом накануне сообщил военкор РФ Александр Сладков.

Он уточнил, что успехи наблюдаются на артемовском и авдеевском направлениях, военные идут в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, кроме того, берут штурмом Артемовск.

«Успехи на артемовском направлении, на авдеевском направлении, в направлении Угледара. Это может быть проиллюстрировано тем, что в Запорожье мы тоже пошли вперед. Это не от безысходности, отвлекая силы какие-то, которые не дают нам продвинуться. Нет, мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск», — сказал журналист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что действия армии настолько успешны, что на запорожском участке фронта бойцы стремительно продвигаются вперед на десятки километров и «сотнями уничтожают врага».

«Все это, по его словам, звенья одной цепи в ой логике войны, которой мы следуем», — подчеркнул военкор и добавил, что Донбасс сегодня — одна из самых подготовленных частей линии фронта.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры уничтожения танка ВСУ при поддержке «Терминатора».

Тема:
Спецоперация
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