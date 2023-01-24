Российская армия перешла к активному наступлению в зоне СВО
Военкор Сладков сообщил об успешном наступлении армии РФ под Артемовском, Авдеевкой, Запорожьем
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Бойцы стремительно продвигаются вперед сразу по нескольким направлениям. Как отрабатываются боевые задачи?
Российская армия перешла в активное наступление сразу по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом накануне сообщил военкор РФ Александр Сладков.
Он уточнил, что успехи наблюдаются на артемовском и авдеевском направлениях, военные идут в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, кроме того, берут штурмом Артемовск.
«Успехи на артемовском направлении, на авдеевском направлении, в направлении Угледара. Это может быть проиллюстрировано тем, что в Запорожье мы тоже пошли вперед. Это не от безысходности, отвлекая силы какие-то, которые не дают нам продвинуться. Нет, мы довольно успешно движемся в направлении Красногоровки, Новомихайловки, в сторону Курахово, обходим Авдеевку, штурмуем Артемовск», — сказал журналист в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он добавил, что действия армии настолько успешны, что на запорожском участке фронта бойцы стремительно продвигаются вперед на десятки километров и «сотнями уничтожают врага».
«Все это, по его словам, звенья одной цепи в ой логике войны, которой мы следуем», — подчеркнул военкор и добавил, что Донбасс сегодня — одна из самых подготовленных частей линии фронта.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru показывал кадры уничтожения танка ВСУ при поддержке «Терминатора».
- 24 янв
- Внучка Софии Ротару попала в скандал на Украине: кому перешла дорогу?
- 24 янв
- В Минобороны показали кадры уничтожения танка ВСУ при поддержке «Терминатора»
- 24 янв
- Украинские националисты из танка атаковали город Алешки в Херсонской области
- 24 янв
- В зоне СВО минометы будут оснащены умными прицелами — что это значит?
- 24 янв
- В США призвали передать Зеленскому счет вместо танков
- 24 янв
- Воздушный спецназ: МО РФ показало работу беспилотников «Орлан-10»
- 24 янв
- Рогов: ВС РФ вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области
- 24 янв
- Герасимов: современная Россия не знала такой интенсивности военных действий
- 24 янв
- На отдых всего полчаса: как российские вертолетчики работают в зоне СВО
- 24 янв
- Наводи! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
86%
-0.04 74.73
0.39
Нашли ошибку?