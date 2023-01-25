В зону СВО прибыли новые российские танки Т-90М

Новая партия модернизированных танков Т-90М поступила на вооружение бойцов Южного военного округа. Основные отличия от предыдущих версий этой модели: система управления огнем нового поколения, а также панорамный прицел командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами. Кроме того, усовершенствован был и прицел оператора-наводчика.

«Здесь новый прицел, который отличается тем, что можно видеть противника ночью и днем. Он тепловой, даже видно мышь за два километра», — рассказал наводчик-оператор с позывным «Седой».

Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Один из них — Корд-МТ — управляется дистанционно.