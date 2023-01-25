В зону СВО прибыли новые российские танки Т-90М
Самое главное в новых российских моделях танков — уникальный прицел.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Новая партия модернизированных танков Т-90М поступила на вооружение бойцов Южного военного округа. Основные отличия от предыдущих версий этой модели: система управления огнем нового поколения, а также панорамный прицел командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами. Кроме того, усовершенствован был и прицел оператора-наводчика.
«Здесь новый прицел, который отличается тем, что можно видеть противника ночью и днем. Он тепловой, даже видно мышь за два километра», — рассказал наводчик-оператор с позывным «Седой».
Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Один из них — Корд-МТ — управляется дистанционно.
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