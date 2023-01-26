Украинские СМИ: под Киевом раздаются взрывы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Незалежной.

Украинские СМИ: под Киевом раздаются взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Asatur Yesayants

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Тема:
Спецоперация

В некоторых областях Украины и под Киевом прогремели взрывы. Хлопки были также слышны в Николаевской области. Об этом сообщил ряд украинских изданий.

Кроме того, по данным СМИ, взрывы были зафиксированы в Днепропетровской и Винницкой областях. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

Отмечается, что серия взрывов прогремела утром 26 января. Ранее в этот день во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сигналы были поданы в 07:38 по московскому времени, а к 09:12 сирены звучали уже на всей территории страны.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Целью ВС РФ является освобождение гражданских от геноцида и ликвидация радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинское средство массовой информации рассказало о взрывах в Запорожской области.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

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