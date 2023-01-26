Украинские боевики обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле Мичуринской исправительной колонии со стороны ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Накануне населенный пункт был обесточен после удара пособников киевского режима.
Обстрел Мичуринской исправительной колонии в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) устроили украинские боевики. Об атаке города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил градоначальник Иван Приходько в Telegram-канале.
«Вражеские снаряды разорвались перед административным зданием. Поврежден автомобиль одного из сотрудников, остекление, проводка. Без пострадавших», — написал чиновник.
До этого ВСУ обстреляли 16 раз за сутки населенные пункты ДНР. В частности, нападкам подверглись районы Донецка, Горловки, Широкой Балки, Яковлевки, Макеевки и Александровки. Ранило троих гражданских, националисты повредили четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также семь домов.
Накануне Горловка была обесточена после удара украинских военных по городской энергосистеме. Электроэнергии лишились более 120 тысяч абонентов. Позднее энергоснабжение восстановили.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чем закончилась попытка ВСУ форсировать Днепр.
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