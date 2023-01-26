Артиллерийские дуэли: как проходит работа бойцов под Угледаром

Наступление на этом направлении идет уже несколько дней.

Самая большая головная боль ВСУ сейчас это Угледар. Наши войска подошли к нему уже вплотную, бои ведутся на окраине города. Его взятие позволит отрезать подвоз боеприпасов на Марьинское направление, откуда боевики наносят удары по Донецку. Штурм позиций ВСУ в черте Угледара прикрывает наша авиация. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин все покажет.

Горизонт затянуло, огромные серые столбы дыма видны на всем пути. Это горят позиции ВСУ под Угледаром. Наступление на этом направлении идет уже несколько дней. В районе много разной техники.

Пара вертолетов Ми-8 и Ка-52 отработали и готовятся уйти на базу. Мы же движемся в сторону позиций бойцов батальона «Восток», меняем транспорт и отправляемся в поле. Вновь видны следы активного передвижения техники.

Получается и туда и обратно ездили, максимально много… И наконец, после нескольких километров полей, выходим на трассу.

«С кадра дороги и пары секунд езды. Вот, а сейчас мы выехали на дорогу, которая просматривается, набрали скорость для такой внушительную, потому что находимся в прямой видимости у противника, в его распоряжении разные средства…», — рассказывает корреспондент.

ВСУ на горизонте. Внимательно следят. Бойцы батальона «Восток» также на чеку. Расчет уже готовит дрон к полету, чтобы зафиксировать новые цели.

Пока бойцы изучают обстановку — на местности не прекращаются артиллерийские дуэли.

«Слышим, работает артиллерия, летят вертолеты, наступление продолжается в прежнем режиме… активно, очень, всю ночь артиллерия активно отрабатывала, опять прилеты пошли. Как слышим, противник тоже огрызается, идет в ответ. по полной программе артиллерия отрабатывает с обеих сторон», — продолжает Сафиулин.

Тем временем цель для минометного расчета установлена.

После первого поправляют орудие, подводят прицел и вновь.

За попаданиями внимательно следят в штабе. Корректируют. Расчету постоянно приходится реагировать на действия ВСУ.

«Открывают огонь по пехоте. Бывает идут в боевом порядке, в открытую идут, у них все это. Им лучше уходить, для нас сложности я не вижу», — говорит боец батальона «Восток» с позывным «Леший».

Здесь все ждут результатов наступления. На своей же линии фронта работу не прекращают. Уничтожают противника каждый день.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска перехватили трассу в Угледар.