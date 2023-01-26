Российские войска перехватили трассу в Угледар
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии трассы Покровск — Угледар
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Подразделения ВС РФ продолжают вести бои на подступах к городу. Несмотря на сопротивление националистов, нашим бойцам удалось занять новые позиции.
Российские войска перерезали трассу Покровск — Угледар в Донецкой народной республике. Об этом в эфире Первого канала заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск — Угледар уже перерезана нашими силами. И то, что я конкретно лично слышал: идет стрелковый бой», — пояснил Кимаковский.
Ранее советник главы ДНР отмечал, что бойцы Вооруженных сил РФ закрепились на окраинах Угледара и «сковывают» врага. При этом националисты пытались атаковать, но их встретила российская артиллерия.
Также 5-tv.ru сообщал, что российские военные не позволили десанту ВСУ пересечь Днепр. Для украинских солдат это была «суицидальная попытка».
Спецоперация по защите Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, начатая в феврале 2022 года, призвана демилитаризировать и денацифицировать Украину.
- 26 янв
- Около 200 украинских боевиков уничтожили ВС России в зоне СВО за сутки
- 26 янв
- Охота за головами: как ЕС будет выдавать украинских беженцев для службы в ВСУ
- 26 янв
- Полк ССО «Азов»* теперь в составе Сухопутных войск ВСУ
- 26 янв
- Украинские боевики обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
- 26 янв
- Варварский обстрел: жуткие последствия атаки Новой Каховки украинскими неонацистами
- 26 янв
- Депутат Швыткин объяснил стратегическую важность Угледара
- 26 янв
- Как мертвому припарка: почему танки Запада не помогут Украине
- 26 янв
- Зеленский признал продвижение российских войск на востоке
- 26 янв
- Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
- 26 янв
- «Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
Читайте также
74%
0.21 74.96
0.27
Нашли ошибку?