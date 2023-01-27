Захарова о советнике офиса президента Украины: «Болезнь Зеленского заразна»
Представитель МИД Захарова: советника офиса Зеленского Подоляка нельзя воспринимать серьезно
Фото, видео: Александр Кряжев / ТАСС; 5-tv.ru
Представитель внешнеполитического ведомства России считает, что вокруг Зеленского никто не является серьезным политиком.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сделала заявление в адрес советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
По ее словам, он все еще «вторит американским хозяевам».
«Подоляк утверждает, что появление на фронте 300-400 западных танков позволило бы перейти к завершающему этапу. <…> Серьезно что ли? Вокруг Зеленского, конечно, никого серьезно воспринимать нельзя, болезнь его заразна — но, не все же рассчитано на пользователей TikTok», — заявила Захарова.
Стало известно, что Украина, возможно, в скором времени получит западные танки. Киев получит американские и немецкие танки уже в ближайшие месяцы.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как советник офиса Зеленского отверг призыв РФ к рождественскому перемирию.
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