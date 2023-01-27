Сестра Ким Чен Ына: Россия превратит в металлолом натовское оружие на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон: КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

Сестра Ким Чен Ына: Россия превратит в металлолом натовское оружие на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Inter-Korean Summit Press Corps

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Тема:
Спецоперация

По ее словам, народ России встали на защиту достоинства и чести государства.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет «стоять в одном окопе» с Россией, российской армией и народом.

По ее словам, народ России встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны.

А вот решение США передать танки Украине она назвала гнусным шагом и добавила, что «вооружения, которыми гордится Запад, сгорят дотла и превратятся в металлолом перед мощью героической армии России».

«Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это», — заявила Ким Е Чжон.

Также она заключила, что Украина — не пустыня Ближнего Востока, где когда-то своевольничали танки США. По ее мнению, если бы не Америка, то мир стал бы лучше.

Танковые поставки Вооруженным силам Украины анонсировал президент США Джо Байден. По словам политика, националисты получат более 30 боевых машин М1 Abrams, однако на это уйдут не недели, а месяцы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как почему Ким Чен Ын все чаще показывает дочь публике.

Тема:
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