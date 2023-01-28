«Большой недостаток»: почему Украина не «потянет» американские танки M1 Abrams

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 54

Военный эксперт Кнутов назвал самый главный недостаток американских танков M1 Abrams

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Танки потребляют огромное количество топлива, а также им необходимо частое техническое обслуживание.

Американцы готовят Киеву отправку танков M1 Abrams, которые являются серьезным противником несмотря на то, что машина крайне тяжелая и ее вес доходит до 68 тонн. О сильных и слабых сторонах M1 Abrams эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«У M1 Abrams есть большой недостаток, там газотурбинные двигатели, поэтому они потребляют колоссальное количество топлива», —отметил эксперт.

Таким танкам нужно плановое обслуживание, либо регламентные работы, которые выполняются четко по графику. И нарушение таких работ ведет к выходу турбины, то есть танк больше не готов вести бой, его попросту нельзя использовать.

Также тяжесть танка не позволяет их применять в условиях осенней и весенней распутицы, то есть когда грязь и грунтовые дороги становятся непроходимыми, танки вязнут.

«Вес танка в среднем 65 тонн, наши танки весят 40-45 тонн. Некоторые мосты не выдерживают M1 Abrams, так как они рассчитаны на вес сорокатонных машин», — дополняет Кнутов.

Однако у них есть и свои достоинства. Из весомых преимуществ M1 Abrams — это бронебойные снаряды, которые американцы разработали относительно недавно.

«Самый главный плюс — это пушки, которые отличаются высокой точностью, снаряды высокой пробиваемости», — заключает эксперт.

Но в противостоянии с российскими и советскими комплексами и «Леопарды», и «Абрамсы» не выстоят: российские противотанковые средства эффективно работают по обеим натовским машинам.

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Военный историк уточнил, что на данный момент неизвестно, какая именно версия будет поставлена на Украину. Если будут отправлены более старые, то это значит, что помимо меньшей точности, танки будут обладать и более слабой броней по сравнению с современными версиями.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в диалоге 5-tv.ru объяснял, почему США не поставляют Украине танки Abrams.

Тема:
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