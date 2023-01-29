СМИ: США и НАТО приближаются к катастрофе из-за Украины
Press TV: США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию из-за поддержки Украины
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde
По мнению автора статьи, поведения властей США провоцирует эскалацию конфликта.
США и Североатлантический альянс рискуют разыграть катастрофический сценарий по причине своей поддержки киевского режима, сообщает иранский портал Press TV.
«Поставки наступательного оружия Киеву привели бы к глобальной катастрофе», — пишет автор опубликованного на сайте материала.
Журналист отмечает, что в первое время после начала Москвой проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные политики заявляли, что предоставлению властям Украины современного вооружения непозволительно из-за риска эскалации вооруженного конфликта.
«Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал „третьей мировой войной“», — делает автор неутешительный прогноз.
Ранее 5-tv.ru писал, как Байден и Зеленский загнали себя в тупик в ходе украинского конфликта.
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