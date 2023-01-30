Иностранных инструкторов ликвидировали ударом по логову ВСУ в Очакове

Удар был нанесен по 73-му морскому центру спецопераций, где базировались в том числе иностранные наемники.

Российские военные нанесли удар по базе ВМС Украины в Очакове Херсонской области, сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Атаковано было подразделение 73-го морского центра спецопераций, отметил осведомленный источник.

В результате удара была уничтожена техника неприятеля. Также сообщается о ликвидации 14 националистов, среди них были и западные инструктора, которые осуществляли подготовку диверсий в акваториях Черного и Азовского морей. Уточняется, что они были из Великобритании.

Еще семеро боевиков ВСУ получили ранения.

Ударом были разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8.