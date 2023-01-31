Стало известно, осмелится ли Максим Галкин* вернуться в Россию

Знаменитый комик раньше был любим публикой, но теперь поклонники считают его предателем.

Юморист Максим Галкин* еще долго не сможет прибыть на родину из-за сложившихся событий. После февраля муж певицы Аллы Пугачевой поддался антироссийским настроениям и стал оскорблять родную страну и ее жителей — своих фанатов. За это Министерство юстиции РФ включило шоумена в список иноагентов. Теперь комик живет в Израиле и продолжает нелестно высказываться о России и россиянах.

За рубежом Галкин дает концерты и собирает русскоязычную публику в залах. Правда, масштабы аудитории снизились в десятки раз, ведь Максим лишился большей части своих поклонников. Завоевать сердца иностранных зрителей почти невозможно, ведь эта ниша уже занята. Вероятно, Галкин жалеет, что не выбрал иной путь.

Ходят слухи, что юморист желает вернуться в РФ. Во-первых, замучала банальная тоска по родине, а во-вторых — у него остались незаконченные дела в государстве. Насколько возможно подобное? Вдруг артист решит тайно проникнуть на территорию государства? На все эти вопросы ответила психолог и таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru.

«Слухи не имеют под собой абсолютно никакой почвы. Во-первых, для решения каких-то технических дел, например, с недвижимостью или другими деловыми денежными вопросами существуют члены его семьи, которые спокойно, не являясь иноагентами, могут приехать в Россию и эти все дела решить. Более того, существуют поверенные адвокаты», — сообщила она.

В том числе таролог отметила, что Максим Галкин если и сможет вернуться в страну, то очень нескоро — как минимум лет через десять, а то и 20. По мнению специалиста, сейчас юморист занят карьерой. Он пытается восстановить ту популярность, какая была в России. И именно поэтому артист ездит по разным странам и старается запомниться людям. Однако смысла в этом мало, считает Абравитова.

«Должна сказать, что конечно нет такого же успеха, какой был у него в России. Таких огромных залов, которые он собирал здесь — никогда не собрать ни в одной стране мира. Большую часть аудитории своей он, к сожалению, потерял», — сказала эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Максим Галкин выучил еще один язык, чтобы заработать за границей.

* — признан иноагентом в РФ.