США планируют выпустить новую версию машин в рамках военной помощи Незалежной. Но с оригиналом у них будет мало что общего. Все дело в страхе перед Россией.

Соединенные Штаты планируют произвести новую версию танков Abrams в рамках военной помощи Украине. Но машина будет серьезно уступать своему оригиналу по главным показателям боеспособности. Чем именно и почему, рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

По мнению эксперта, все дело в секретности — Штаты опасаются раскрыть свои технологии России.

«США физически не могут поставить современные танки, потому что опасаются, что они попадут в наши руки. На них будет охота. Это технологии. Всегда страны между собой соревнуются не только на поле боя, но и в информационном пространстве, чтобы владеть секретами любых технологий», — отметил эксперт в интервью URA.RU.

Он пояснил, что у новых машин, рассчитанных на Украину, не будет той брони, что имеется у оригинала.

«Американцы все-таки люди прагматичные, до них дошло, что броня имеет секретность. Чтобы ее снять, нужно время», — сказал он.

Кроме того, современная электронная начинка для копии Abrams тоже не предусмотрена. По всем показателям технику будет отличать минимализм. Хорошее качество, но не на поле боя. Без перечисленных характеристик машина напомнит разве что консервную банку.

«США нужно изготовить новые боевые машины. Это проще, чем демонтировать, и модифицировать в другом направлении, то есть в обратную сторону. Боевые машины будут напоминать, грубо говоря, металлическую консервную банку», — считает Чмутин.

Помимо задачи сохранить секретность, есть у Штатов и другая, которая мотивирует их к производству бесполезных машин — заработать на этом по максиму.

«Дело же не в самих танках, чтобы они попали на поле боя на Украину, а в том, чтобы до конца разорить европейские страны, которые входят в НАТО. Чтобы они отдали все на Украину, а дальше, для своей безопасности, закупили уже более дорогие, например, Abrams», — пояснил эксперт.

Так, Штаты, по его мнению, планируют полностью оказаться в шоколаде: военный комплекс страны будет извлекать прибыль, а Германия тем временем смотреть, как горит их последний Leopard, — так себе удовольствие ни с финансовой, ни с психологической точки зрения.

«С нашей стороны все будет сделано, чтобы напомнить немцам о Курской битве в Великой Отечественной войне, когда 700 их танков „Тигров“ горело», — уверен Чмутин.

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