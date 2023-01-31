Берите, что есть: Франция передаст мечтающей о танках Украине 12 гаубиц Caesar

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 30

Франция выделит Украине, желающей получить танки, еще 12 самоходных установок

Берите, что есть: Франция передаст мечтающей о танках Украине 12 гаубиц Caesar

Фото: Henning Bagger / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Незалежная продолжает выпрашивать у западных «союзников» вооружение, но получает далеко не все, что хочет.

Киевский режим намерен получить от стран Запада самое разнообразное вооружение и боевую технику, чтобы одержать победу над Россией. В списке запросов оказались даже подводные лодки. Однако европейцы ограничиваются не такими серьезными «подачками».

О предоставлении очередных французских гаубиц Caesar для ВСУ стало известно 31 января. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню на пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Франция выделит Украине 12 артиллеристских установок Caesar. Когда будет оказана военная помощь, не уточняется.

Кроме этого, 150 французских наставников займутся обучением украинских националистов в Польше. По словам Себастьяна Лекорню, в месяц курсы пройдут 600 боевиков, а к лету Франция сможет обучить две тысячи сторонников киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обещаниях Франции передать Украине бронированные машины AMX-10RC. Также Париж недавно предоставил националистам 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale.

Тема:
Украинский кризис
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🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

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