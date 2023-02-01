Метеоролог предрек регионам России арктические заморозки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 59

Новый месяц обещает ненастную погоду. Когда же ждать наступления весны?

Метеоролог предрек регионам России арктические заморозки

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Тем, кто надеется на скорейшее потепление и наступление весенней оттепели, придется повременить со снятием шапок. Потепление в большинстве российских регионов было временным. Впереди — арктические заморозки. Такое заявление сделал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в интервью для URA.RU.

По словам эксперта, холода вернуться на Европейскую территорию страны уже в ближайшие дни. Особенно морозно будет в период с 7 по 10 февраля.

«Февраль будет для Екатеринбурга, Юго-западной Сибири и для большей части Европейской территории страны, если не полнейшим, то довольно основательным антиподом теплого января. Самые сильные морозы у нас были 7–10 января, потом они быстро сменились на более теплую погоду, и вот, практически через месяц, 7–10 февраля следующая волна холода, новый визит арктического воздуха на Европейскую территорию РФ. Морозы до -17, -22 градусов придут в среднюю полосу 8, 9 февраля. Это Череповец, Кострома, Вологда. Москва, Санкт-Петербург -10, -15 градусов, что уже существенно ниже нормы», — отметил Шувалов.

При этом он указал, что надвигающийся антициклон будет «подпитываться» морозной энергией постоянно за счет высокого давления. Такая «отрицательная аномалия» продержится до 14 февраля включительно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие погодные аномалии происходят в Петербурге и Москве и почему.

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