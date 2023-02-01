Может ли погода внести коррективы в ход спецоперации
Военный эксперт Коротченко: природный фактор не является основным для СВО
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Такие факторы, как погодные условия и рельеф, — несомненно важны в бою, но для современной техники это не преграда.
Распутица, (непроходимость грунтовых дорог из-за погоды — Прим. ред.) наблюдаемая в зоне спецоперации, не играет важной роли при планировании боевых действий. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт Игорь Коротченко.
«Это лишь частичный фактор. Главное — наличие боеспособных группировок войск и возможность грамотного оперативного планирования. Плюс вооружение и военная техника», — сказал полковник запаса.
До этого командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба объяснял, что погодные условия, а именно, морозы и распутица не станут поводом для передышки во время боев. Военный добавил, что плохие климатические условия играют России на руку.
Спецоперация по защите Донбасса, начатая в конце февраля прошлого года продолжается. Чиновники Запорожской и Херсонской областей сообщают о случаях перехода украинских боевиков на российскую сторону. Конечная цель спецоперации — прекращение геноцида гражданских со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как туман помогает российским военнослужащим в зоне спецоперации.
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