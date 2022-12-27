Играет на руку: как туман помогает российским военнослужащим в зоне спецоперации

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Рита Миронова
Рита Миронова 24

Боец ВС РФ: туман помог пехоте войти на позиции противника

Играет на руку: как туман помогает российским военнослужащим в зоне спецоперации

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Погодные условия заставляют бойцов менять тактику, но иногда это очень помогает в процессе вооруженного конфликта.

В зоне спецоперации туман может быть помощником для пехоты, потому что дроны, которые враг использует для разведки, становятся бесполезными в такой погоде. Об этом URA.RU рассказал российский боец с позывным «Абба».

По его словам, благодаря туману Вооруженные силы РФ могут тихо войти на позиции врага.

«Из-за тумана очень тяжело корректировать огонь танков, артиллерии. Но пехоте туман иногда играет на руку, потому что бойцы могут тихо войти на позиции врага. Можно быть маневреннее», — объяснил «Абба».

Помогает туман и при обороне — российские бойцы могут незаметно перегруппироваться без использования дымовых завес.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские националисты понесли серьезные потери на донецком направлении.

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