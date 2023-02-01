Как ВС РФ уничтожают позиции ВСУ «Градами» с помощью дрона «Элерон-7»

Российские военные мощным огнем «Градов» уничтожили еще несколько замаскированных позиций ВСУ. Обнаружили их с беспилотника «Элерон-7».

В зоне спецоперации российская артиллерия уничтожает позиции боевиков, поддерживая наступление штурмовых отрядов. Точность и эффективность атак обеспечивают беспилотники, которые передают координаты противника и корректируют ведение огня. О том как работает симбиоз разведки и «Градов» — наблюдал Александр Сафиулин. В его репортаже — эксклюзивные кадры с передовой.

Расчет БПЛА 150-й дивизии вместе с беспилотником «Элерон 7» и установкой для запуска выдвигается в поле. Делают все быстро: пока одни занимаются самим БПЛА, другие готовят пусковой механизм.

Устройство ставят на ровную поверхность, для запуска вокруг не должно быть помех — идеально, если это свободная площадь в несколько метров.

Расчет готовит аппарат к взлету. Считанные минуты уходят на развертку, все движения отточены. Такая огромная «птица» будет сейчас наблюдать за позициями противника.

«Воздух закачан, к старту готов», — докладывают бойцы.

Машина ушла в небо, сначала она будет набирать определенную высоту, в это время за аппаратом следят. Закаченный воздух придает аппарату стартовую скорость, сразу включаются моторы и устройство набирает высоту. Как сказали профессиональные пилоты, взлет прошел в штатном режиме, а теперь уже можно работать в пункте управления.

«Вот ты цель увидел, что дальше?» — спросил журналист.

«Распознаю цель, обращаю внимание на демаскирующие признаки, на похожие объекты, и начинаю распознавать объект», — рассказал боец.

Дальность полета аппарата составляет до 50 километров, в реальном времени он передает данные в пределах 25 километров, дальше уже идет запись. Один полет это максимум два с половиной часа, этого достаточно, чтобы зафиксировать сразу несколько целей и передать координаты.

Тут тоже все на скорость. Отработать по координатам нужно в определенный срок, чтобы украинские военные не успели скрыться. Попадания вновь фиксируются. Позиции уничтожены. Работу на этом участке можно прекратить. Но только пока. Новые цели могут появиться уже в ближайшие часы.