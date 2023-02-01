Российские военные освободили село Сакко и Ванцетти под Артемовском

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Российские силы практически обошли с трех сторон Артемовск.

Российские военные освободили село Сакко и Ванцетти под Артемовском

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Село Сакко и Ванцетти вблизи Артемовска в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских военных. Известно, что очистить населенный пункт удалось силами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба руководителя организации Евгения Пригожина в своем Telegram-канале.

«1 февраля 2023 года Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями», — говорится в сообщении.

Пост сопровождается фотографией из освобожденного населенного пункта.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военные армии России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. А подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил прессе, что военным осталось преодолеть около десяти километров, чтобы заключить Артемовск в кольцо.

Ранее 5-tv.ru  сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

Тема:
Спецоперация
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