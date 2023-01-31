Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
В ходе продвижения уничтожены позиции противника и западная техника.
Добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в Минобороны РФ.
Отбить Благодатное у украинских националистов получилось при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
Также уточняется, что на Донецком направлении ликвидировано около 50 украинских боевиков, а также уничтожена техника неприятеля.
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