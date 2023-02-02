Лидер Незалежной всего лишь прикидывается смелым, а на самом деле, скорее всего, у него трясутся поджилки.

Единственный шанс спастись для президента Украины Владимира Зеленского — это побег в Польшу. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы оборонного ведомства США Дуглас Макгрегор. По словам отставного полковника, Незалежная рушится, находясь на грани краха, Россия побеждает, а американские спецслужбы врут о победах и будущих перспективах украинских боевиков.

«Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще», — сказал Макгрегор.

Он также добавил, что киевский режим уже столкнулся с демографическим кризисом, в частности, в связи с оттоком населения. Приблизительно, с начала конфликта Украину покинула примерно четверть жителей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, начатая в феврале прошлого года, продолжается. Решение о ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны радикалов.

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