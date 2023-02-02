Пятки будут сверкать: Зеленский спасется только побегом в Польшу
Полковник США Макгрегор: Зеленский спасется только побегом в Польшу
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
Лидер Незалежной всего лишь прикидывается смелым, а на самом деле, скорее всего, у него трясутся поджилки.
Единственный шанс спастись для президента Украины Владимира Зеленского — это побег в Польшу. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы оборонного ведомства США Дуглас Макгрегор. По словам отставного полковника, Незалежная рушится, находясь на грани краха, Россия побеждает, а американские спецслужбы врут о победах и будущих перспективах украинских боевиков.
«Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще», — сказал Макгрегор.
Он также добавил, что киевский режим уже столкнулся с демографическим кризисом, в частности, в связи с оттоком населения. Приблизительно, с начала конфликта Украину покинула примерно четверть жителей.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, начатая в феврале прошлого года, продолжается. Решение о ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны радикалов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как танкисты РФ вызывают страх у украинских военных.
- 2 февр
- Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца
- 2 февр
- Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
- 2 февр
- «Пушечное мясо»: Киев проводит мобилизацию в Снигиревском районе под Херсоном
- 2 февр
- Башня, гусеницы и мотор! Лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
- 2 февр
- «Есть еще один здоровый нейрон?» — на австралийском ТВ поссорились из-за Украины
- 2 февр
- «Вырастили монстра»: почему Запад не может отказать требованиям Киева
- 2 февр
- В лесной яме под Херсоном найден схрон диверсантов
- 2 февр
- По классике: что собой представляют бомбы малого диаметра наземного базирования
- 2 февр
- «Железный купол» не спасет: подходит ли Украине продвинутая система ПВО
- 1 февр
- «Все очень плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины
Читайте также
86%
-0.40 76.22
-0.08
Нашли ошибку?