Херсонские правоохранители задержали возможного наводчика ВСУ
Правоохранители установили связь между возможным временем передачи информации националистам и обстрелами регионов.
Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON
Предполагаемого наводчика ВСУ задержали российские правоохранители в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
В результате допроса полицейские выяснили, что подозреваемый — 29-летний таксист. Профессия в данном случае играла на руку водителю — он передавал данные о военных, которых лично подвозил, полагают стражи порядка. А получать сведения мог знакомый мужчины, который служит в рядах ВСУ. Все это имело последствия: озвученные им районы — Алешковский и Голопристанский — попадали под обстрелы, и не раз.
«По указанным подозреваемым районам как минимум пять раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе социальные объекты, включая рынок», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время правоохранители проверяют всю представленную информацию.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии.
- 2 февр
- Задели за больное? — Зеленского взбесили заявления генерала США о слабости ВСУ
- 2 февр
- Лучше попрощайтесь: в Пентагоне не разделяют оптимизма Украины по возвращению Крыма
- 2 февр
- Бывший боевик ВСУ — о принципах обучения в Британии: «Нас обошли — мы сдались»
- 2 февр
- Марочко: Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии
- 2 февр
- Пятки будут сверкать: Зеленский спасется только побегом в Польшу
- 2 февр
- Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца
- 2 февр
- Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
- 2 февр
- «Пушечное мясо»: Киев проводит мобилизацию в Снигиревском районе под Херсоном
- 2 февр
- Башня, гусеницы и мотор! Лучшее видео из зоны СВО на Украине за день
- 2 февр
- «Есть еще один здоровый нейрон?» — на австралийском ТВ поссорились из-за Украины
Читайте также
80%
-0.40 76.22
-0.08
Нашли ошибку?