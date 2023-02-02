Херсонские правоохранители задержали возможного наводчика ВСУ

Предполагаемого наводчика ВСУ задержали российские правоохранители в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В результате допроса полицейские выяснили, что подозреваемый — 29-летний таксист. Профессия в данном случае играла на руку водителю — он передавал данные о военных, которых лично подвозил, полагают стражи порядка. А получать сведения мог знакомый мужчины, который служит в рядах ВСУ. Все это имело последствия: озвученные им районы — Алешковский и Голопристанский — попадали под обстрелы, и не раз.

«По указанным подозреваемым районам как минимум пять раз проводились обстрелы, повредившие, в том числе социальные объекты, включая рынок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время правоохранители проверяют всю представленную информацию.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии.