Военные эксперты уже охарактеризовали внедрение техники в боевые действия. Чем она примечательна?

Боевые роботы «Маркер» в количестве четырех штук доставлены в Донбасс. Об этом сообщил бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале. Он отметил, что уже идет работа по загрузке моделей целей и отработке ведения боя. Кроме того, ведется установка противотанковых вооружений.

В середине января Рогозин анонсировал испытания роботов в зоне боевых действий. У техники есть автоматическая система управления, она обеспечивает целеуказание вражеских объектов на дистанции не менее 15 километров, самостоятельно отбирая и поражая выбранные цели.

Также сообщалось, что с течением времени данная техника сможет засечь и впоследствии уничтожить немецкие танки Leopard и американские машины Abrams. Эксперты уверены в перспективности внедрения таких роботов в зону специальной военной операции (СВО).

Россия продолжает проведение СВО на Украине по демилитаризации и денацификации Незалежной. Конечная цель российских военных — прекращение геноцида гражданских со стороны украинских неонацистов.

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