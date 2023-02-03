США изменили тактику для быстрого завершения конфликта на Украине: какая она?
Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP
Если раньше за океаном опасались эскалации конфликта и старались, как говорится, не лезть на рожон, теперь президент США Джо Байден осмелел и готов к решительным шагам. Понимает ли он все последствия?
Президент США Джо Байден сменил вектор по вопросу Украины для более быстрого урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.
«Конфликт на Украине переходит в новую фазу, и в стратегии США происходят важные изменения», — заявил журналист.
Если раньше Байден опасался вступать в прямую конфронтацию с Россией, то теперь страх у американского лидера исчез. При помощи новой стратегии он надеется дипломатически урегулировать украинский конфликт. Так, по словам Брендса, теперь США более четко определили свои цели конфликта, стали отправлять в Незалежную более современное оружие и разрешили киевской власти наносить удары по объектам в Крыму. Целью новой тактики является провоцирование РФ выйти на диалог с Украиной. Но, как считает журналист, стратегия возможно и не сработает.
«Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает», — заключил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая ошибка спустя годы спровоцировала конфликт на Украине.
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