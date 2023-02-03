Российские бойцы заняли наиболее выгодные рубежи на донецком направлении

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Доблестные военные России уничтожили два склада боеприпасов и хранилище топлива военной техники в ДНР.

Российские бойцы заняли наиболее выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

В ходе наступательных действий подразделения «Южной» заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом заявил представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица „МСТА-Б“, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, неподалеку от населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) российские военные уничтожили украинское хранилище топлива для военной техники националистов.

В том числе Конашенков отметил, что рядом с Кураховкой и Михайловкой в ДНР войска России ликвидировали целых два склада боеприпасов ВСУ.

К слову, два дня назад в Минобороны заявили о полном освобождении села Сакко и Ванцетти под Артемовском. Сообщалось, что устранить украинских националистов удалось силами ЧВК «Вагнер». В Telegram-канале руководителя организации Евгения Пригожина была прикреплена фотография освобожденного региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские войска продвигаются на позициях в Угледаре.

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