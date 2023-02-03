Глава МВД Украины объявил о создании отрядов для штурма Крыма и Донбасса

Власти Незалежной не могут признать поражения и добивают себя своими же «граблями».

Штурмовые бригады для захвата Донбасса и крымского полуострова начало формировать украинское МВД. Об этом через пресс-службу сообщил врио главы ведомства Незалежной Игорь Клименко. По словам силовика, в подразделения войдут действующие и экс-военные, а также полицейские и пограничники, имеющие значительный боевой опыт.

Отмечено, что доукомплектация пройдет за счет добровольцев. Что касается военнослужащих, их привлекут в операции на передовой после прохождения высококачественной подготовки. Проект назвали «Гвардия наступления».

В ответ в Кремле заявили об обеспечении надежной безопасности Крыма, а в Донбассе российские войска продолжают для этого специальную военную операцию.

В конце 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о намерении киевского режима вернуть Крым в этом году. Однако ряд экспертов считает, что Киев переоценивает свои возможности, ведь Вооруженные силы Украины не настолько сильны, чтобы вытеснить с территории российскую армию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Крым не вернется в состав Украины.