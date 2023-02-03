«Это все из-за СВО»: Ротару объявила войну Аллегровой

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 159

Ротару и Аллегрова прекратили общаться из-за разных политических позиций

«Это все из-за СВО»: Ротару объявила войну Аллегровой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

София Михайловна перестала «лайкать» странички коллеги-певицы и отписалась. Что будет дальше:

София Ротару и Ирина Аллегрова поругались из-за военного конфликта на Украине. София Михайловна в последнее время избегает публичных мероприятий, но активно осваивает интернет. Об этом сообщает издание «МК».

О своем местонахождении звезда сообщила лишь однажды, когда на свой день рождения она приехала на малую родину — в село Маршинцы, которое находится в Черновицкой области Украины. Нынешнее местоположение звезды неизвестно. Однако есть информация, что «трудные времена» певица проводит на своей вилле в Италии.

По мнению Ротару, сейчас не время веселиться, поэтому от концертов и выступлений певица отказывается. Видимо от скуки, София Михайловна зарегистрировалась в социальных сетях и подписалась на многих своих коллег, которым регулярно оставляет приятные комментарии и ставит лайки.

До недавнего времени комментария от Ротару получала и Ирина Аллегрова. С «шальной императрицей» София Михайловна дружила долгие годы. Они виделись не только на концертах, но и виллы у них находятся по соседству — в Италии. Однако с недавних пор Ротару отписалась от всех страниц Аллегровой.

«Она объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за СВО. Они стали по разные стороны баррикад», — рассказал знакомый Ротару, представитель шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Софии Ротару попала в скандал на Украине.

Тема:
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