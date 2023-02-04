Конфликт должен продолжаться: зачем США накачивают Украину новым вооружением

Киев получит от западного партнера ракетные комплексы Hawk, бронетехнику, снаряды для систем HIMARS и Javelin. Штаты не пожалели на это 2,2 миллиарда долларов.

Пентагон объявил об очередном пакете помощи Украине. Он впервые включил в себя дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии 90 миль. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, таким образом США по-прежнему стараются продлить конфликт на Украине.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Андрей Кошкин подчеркнул, что 2,2 миллиарда долларов — это приличная сумма для поддержки военного потенциала Украины. К тому же Штаты предоставят стране оружие наступательного характера.

«Это свидетельствует о том, что весьма активно Пентагон вкачивает и вооружение, и деньги для того, чтобы конфликт продолжался», — заметил военных политолог.

По мнению Кошкина, западный куратор Киева всеми способами стремится активизировать резервы Незалежной, чтобы попробовать противостоять успехам и продвижению российской армии.

«Сейчас все обеспокоены на Западе тем, чтобы быстрее вооружить и заставить нынешнее киевское руководство мобилизовать как можно больше людей, для того чтобы создать резервы», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США наделили Украину правом самостоятельно принимать решение об использовании дальнобойных ракет для возможной атаки Крыма.