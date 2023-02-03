«Будем бороться»: Зеленский заявил о намерении не сдавать Артемовск

Стратегически важный город практически взят в кольцо российскими военными, однако украинский лидер сообщил о готовности националистов сохранить его за собой.

Вокруг Артемовска продолжают идти ожесточенные бои. Российские артиллеристы контролируют практически все подходы к городу. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют сдавать территорию.

Лидер Нежалежной сообщил о планах относительно Артемовска на итоговой пресс-конференции саммита ЕС — Украина, который развернулся в Киеве.

«Сдавать Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — объявил Зеленский.

Однако ранее президент подтвердил тяжелое положение украинских националистов на данном участке боевого соприкосновения.

Кроме этого, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк не смог ответить на вопрос о потерях ВСУ в Артемовске. Как сообщал 5-tv.ru, представитель киевской власти ограничился фразой, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.