По словам Джеффри Сильвермана, часть поставленного Киеву странами Запада оружия осела в Турции и Грузии.

Кризис в Грузии таит в себе куда большую опасность для остального мира, чем ситуация на Украине, уверен бывший советник Михаила Саакашвили (Возглавлял Грузию с 2004 по 2013 годы. — Прим. ред.) Джеффри Сильверман. В эксклюзивном интервью «Известиям» он призвал обратить внимание на националистов из «Грузинского легиона», которые могут попытаться свергнуть действующее правительство. И в руках у них может оказаться западное оружие.

«Оружие, пропавшее на Украине, было доставлено в Турцию, в Грузию. Оно находится в разных частях страны. Эти грузинские бойцы, вернувшиеся с нелегальных войн в Афганистане и Ираке, прибыли в поисках денег», — сказал Сильверман.

По мнению бывшего советника Саакашвили, боевики «Грузинского легиона» — профессиональные убийцы без идеологии, они будут стрелять в людей по указке — лишь бы платили. Собеседник издания заявил, что это националистическое формирование было создано на «грязные деньги» представителями разведки США. Эти люди, уверен он, только изображают из себя патриотов. На самом же деле, они — члены «организации по типу „Аль-Каиды“*, которая учит людей не воевать на Украине, не пытается обеспечить Украину бойцами для борьбы за демократию, но учит людей возвращаться в Грузию, чтобы свергнуть легально избранное грузинское правительство».

Как отметил Сильверман, США собираются направить воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из «Грузинского легиона» в Грузию. Власти Штатов уже поняли, что «война проиграна», и никому больше эти боевики не нужны — ни Европе, ни Вашингтону. Поэтому от них и избавятся таким образом, что проблемы начнутся в Тбилиси.

«Кризис в Грузии может быть куда большей угрозой для мира, чем кризис на Украине. Все забыли о Грузии, но Грузия — это „кнопка“, это горячая точка. И совсем скоро там должно произойти что-то очень плохое», — уверен эксперт.

Сильверман добавил, что постепенно раскаляющуюся ситуацию в опасном, по его мнению, регионе, замалчивают. Экс-советник Саакашвили полагает, что 24 февраля может произойти то самое «очень плохое». И остается только надеяться, что опасения ошибочны и преждевременны.

Националисты «Грузинского легиона» участвуют в боях на полях спецоперации на стороне украинских боевиков. По данным украинской прессы, речь идет о количестве от 500 до 800 наемников. Организация создана в 2014 году, она формально входит в состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, но по факту это самостоятельное подразделение. Этнический состав широк, в «Легионе» не только грузины, но и армяне, албанцы, сербы, американцы и британцы, выходцы из Австралии, Японии, европейских и многих других стран.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Луганской народной республике (ЛНР) взяли в плен обученных иностранцами украинских боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.