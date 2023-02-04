Посол Антонов о поставках США оружия на Украину: «Вашингтон не видит границ»

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Иван Обухов
Иван Обухов 44

Посол Антонов: США обостряют конфликт на Украине, передавая ей все более мощное оружие

Посол Антонов о поставках США оружия на Украину: «Вашингтон не видит границ»

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

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Тема:
Спецоперация

По словам российского дипломата, американская администрация «поставила на „украинскую карту“ практически все».

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал планы США отправить очередную партию оружия на Украину. По мнению российского дипломата, такой шаг приводит только к эскалации вооруженного противостояния в регионе и продолжению кровопролития.

«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США», — считает Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии.

«Администрация поставила на „украинскую карту“ практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — заявил посол.

Ранее официальный Вашингтон объявил о выделении режиму в Киеве пакета военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов США.

Западные государства открыто поддержали неонацистский режим на Украине на фоне вынужденной специальной военной операции России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как Песков прокомментировал решение США о поставках дальнобойных снарядов Киеву.

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