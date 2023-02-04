США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 726

США нарушили обещание насчет поставок Украине дальнобойных ракет GLSDB

США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Diana Cossaboom

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Это оружие в два с лишним раза по дальности превосходит HIMARS и в боевых действиях еще не применялось.

Дальнобойные ракеты впервые с начала спецоперации будут поставлены Украине Соединенными Штатами. Таким образом страна нарушила данное год назад обещание, говорится в материале РИА Новости.

По информации военкора агентства, первые ракеты GLSDB поступят в качестве новой военной помощи Незалежной уже в этом году. Дальность этого оружия в два с лишним раза больше, чем у стандартных HIMARS и составляет около 170 километров. При этом у снарядов небольшая стоимость — около 40 тысяч долларов за единицу, а GMLRS, которые сейчас используют ВСУ, обходится США в 170 тысяч долларов.

«Поставки таких бомб связаны прежде всего с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS. Чтобы сберечь эти дорогостоящие системы, украинским войскам требуется отвезти их дальше от линии соприкосновения», — приводятся в материале слова военного эксперта Алексея Леонкова.

Он полагает, что новыми бомбами будут бить по штабам ВС России и гражданским объектам. Однако возможность борьбы с подобным оружием заложена в российские системы ПВО, например, в «Тор-М2». Также по ним способен работать «Панцирь-С1».

GLSDB — высокоточный боеприпас для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработано компаниями Boeing и Saab Group в конце 2010-х. В боевых действиях пока не применялось.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ужасы происходят в войсках ВСУ, со слов военнопленного.

Тема:
Спецоперация
4 февр
Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
4 февр
«Боялся, что сразу застрелят»: экс-боевик ВСУ заявил о жути, творящейся в его войсках
4 февр
Самые жуткие истории пленных солдат ВСУ: стреляют по мирным, нюхают и ненавидят
4 февр
Захарова обвинила ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России
4 февр
Российские войска выбили боевиков ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
4 февр
«Разносит цели вдребезги»: что представляет собой адская машина России для новых танков ВСУ
4 февр
Жерар Депардье: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру!»
4 февр
Минфин США утвердил введение ценового потолка на нефть из России
4 февр
«Там произойдет что-то очень плохое»: экс-советник Саакашвили назвал следующую горячую точку после Украины
4 февр
Цель поражена: лучшее видео из зоны СВО за день
Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:57
«Не перекармливать жалостью»: как поддержать человека с онкологией
18:44
А дальше — болезнь: каким было последнее выступление Костомарова перед госпитализацией
18:32
«Жив, но не здоров»: Гоген Солнцев объяснил слухи о своей смерти
18:19
США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит
18:09
Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
17:53
«Хоть пьяница забубенный»: политолог Светов объяснил, почему немощного Байдена не уберут

Сейчас читают

Самые жуткие истории пленных солдат ВСУ: стреляют по мирным, нюхают и ненавидят
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023