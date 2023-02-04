США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит
США нарушили обещание насчет поставок Украине дальнобойных ракет GLSDB
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Diana Cossaboom
Это оружие в два с лишним раза по дальности превосходит HIMARS и в боевых действиях еще не применялось.
Дальнобойные ракеты впервые с начала спецоперации будут поставлены Украине Соединенными Штатами. Таким образом страна нарушила данное год назад обещание, говорится в материале РИА Новости.
По информации военкора агентства, первые ракеты GLSDB поступят в качестве новой военной помощи Незалежной уже в этом году. Дальность этого оружия в два с лишним раза больше, чем у стандартных HIMARS и составляет около 170 километров. При этом у снарядов небольшая стоимость — около 40 тысяч долларов за единицу, а GMLRS, которые сейчас используют ВСУ, обходится США в 170 тысяч долларов.
«Поставки таких бомб связаны прежде всего с нашей успешной контрбатарейной борьбой против установок HIMARS и MLRS. Чтобы сберечь эти дорогостоящие системы, украинским войскам требуется отвезти их дальше от линии соприкосновения», — приводятся в материале слова военного эксперта Алексея Леонкова.
Он полагает, что новыми бомбами будут бить по штабам ВС России и гражданским объектам. Однако возможность борьбы с подобным оружием заложена в российские системы ПВО, например, в «Тор-М2». Также по ним способен работать «Панцирь-С1».
GLSDB — высокоточный боеприпас для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Разработано компаниями Boeing и Saab Group в конце 2010-х. В боевых действиях пока не применялось.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ужасы происходят в войсках ВСУ, со слов военнопленного.
- 4 февр
- Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину
- 4 февр
- «Боялся, что сразу застрелят»: экс-боевик ВСУ заявил о жути, творящейся в его войсках
- 4 февр
- Самые жуткие истории пленных солдат ВСУ: стреляют по мирным, нюхают и ненавидят
- 4 февр
- Захарова обвинила ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России
- 4 февр
- Российские войска выбили боевиков ВСУ с окраин Двуречного в Харьковской области
- 4 февр
- «Разносит цели вдребезги»: что представляет собой адская машина России для новых танков ВСУ
- 4 февр
- Жерар Депардье: «Я все еще русский. Я люблю русскую культуру!»
- 4 февр
- Минфин США утвердил введение ценового потолка на нефть из России
- 4 февр
- «Там произойдет что-то очень плохое»: экс-советник Саакашвили назвал следующую горячую точку после Украины
- 4 февр
- Цель поражена: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
86%
0.34 76.73
-0.23
Нашли ошибку?