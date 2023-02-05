Круглосуточная артдуэль: армия РФ пресекла все попытки ВСУ прорваться к Кременной

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Военкор «Известий» показал кадры с попыткой ВСУ прорвать оборону Кременной

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Оборону города на стыке Луганской и Донецких республик украинские боевики пытаются прорвать малыми группами по три-пять человек. За последние дни их отодвинули на два километра.

США могут поставить дальнобойные ракеты Киеву. Пока посылка обещана не раньше, чем через девять месяцев. Так что первостепенная задача — отодвинуть ту угрозу, что есть сейчас.

Работу наших войск под Кременной — на стыке Луганской и Донецких республик — увидел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Бронегруппа российских войск ведет шквальный огонь по националистам в районе Кременной. Очередная попытка прорыва противника пресечена. Координаты солдат ВСУ передают минометной батарее. Противника накрывают огнем.

Украинские боевики прощупывают здесь нашу оборону каждый день малыми группами — по три-пять человек. Сейчас как раз добираемся до бронегруппы. Нужно проехать один из простреливаемых участков. Со стороны украинских позиций может работать артиллерия.

Оказываемся на позиции. Спрашиваем у бойцов про обстановку, хотя и так понятно. Неподалеку слышна работа артиллерийских установок.

«Только что упало. Буквально недалеко. Усиливается артиллерийская дуэль. Она здесь идет постоянно», — рассказал под звуки выстрелов Алексей Полторанин.

Контрбатарейная борьба не стихает ни днем, ни ночью. Обстановка в районе Кременной сейчас — одна из самых напряженных на линии фронта.

«Периодически перестрелки идут. Двигаем, двигаем противника», — рассказал военнослужащий 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Шумер».

Отодвинули националистов за эти дни уже больше чем на два километра. И продолжают неумолимо теснить.

«Сейчас начнется работа „Градов“. Вот слышно, они как падают на украинских позициях», — отметил корреспондент «Известий».

Отброшенный противник пытается окапаться прямо под огнем нашей артиллерии. Это кадры разведки 4-й бригады 2-го армейского корпуса. Вот украинские боевики только что соорудили над окопом деревянный накат. Рядом еще один берется за лопату. Снаряды нашей артиллерии попадают точно по траншее националистов.

Украинские снаряды летят и в сам город Кременная. Под огнем ВСУ — мирные граждане. Пока общаемся с жителями, неподалеку снова взрываются украинские боеприпасы.

Обстрелы города прекратятся, как только российские войска отодвинут противника еще дальше. Сейчас наши военные активно наступают на врага и открывают прямой путь на Северск.

Тема:
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