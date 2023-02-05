Российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 39

РИА Новости: разведчики РФ выбили с позиций ВСУ наемников из Польши

Российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pacific Press

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Боец с позывным «Горец» рассказал, как с сослуживцами они смогли заставить отступить украинских боевиков.

Несколько позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли российские войска. Речь идет и о тех, где находились польские наемники. Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Горец».

«Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор», — подчеркнул собеседник агентства.

Со слов бойца, разведчики Западного военного округа бились с украинской десантно-штурмовой бригадой, куда входили наемники из Польши. При боестолкновении и в процессе разведки «Горец» и его сослуживцы слышали как украинскую, так и польскую речь.

До этого руководитель Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что в зоне спецоперации увеличилось число европейских наемников, имеющих внушительный опыт участия в вооруженных конфликтах, однако сотрудники ведомства действуют более профессионально.

Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Главная цель российских военнослужащих — прекращение геноцида мирных жителей со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы проходят боевую подготовку.

Тема:
Спецоперация
5 февр
Корреспондент «Известий» рассказал о тактике российских сил в боях за Угледар
5 февр
Круглосуточная артдуэль: армия РФ пресекла все попытки ВСУ прорваться к Кременной
5 февр
Какие города России могут попасть под обстрел ВСУ из-за дальнобойных ракет GLSDB
5 февр
В парламенте Франции потребовали провести дебаты по поставкам оружия Украине
5 февр
Пушилин сообщил о закреплении российских сил под Угледаром с трех направлений
4 февр
Экс-разведчик США Риттер: «Все уже знают, что поражение Украины неизбежно»
4 февр
Пять человек могут находиться под завалами жилого дома в Донецке
4 февр
США нарушили главное обещание насчет поставок Украине: что это значит
4 февр
«Боялся, что сразу застрелят»: экс-боевик ВСУ заявил о жути, творящейся в его войсках
4 февр
Самые жуткие истории пленных солдат ВСУ: стреляют по мирным, нюхают и ненавидят
-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

8:41
Лиза Арзамасова прокомментировала победу в ледовом шоу: «На 101%»
8:29
Облегчает работу: к помощи нейросети ChatGPT начали прибегать даже чиновники
8:17
Отложенная смерть: врач назвал самое страшное последствие кори
8:05
Российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля
7:53
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

Сейчас читают

Волочкова ответила на подозрения в циррозе и ВИЧ: «Уже лезут в мою кровь!»
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Точнее не скажешь: как эстонцы оскорбили Зеленского памятником из песка
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023