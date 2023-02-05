Боец с позывным «Горец» рассказал, как с сослуживцами они смогли заставить отступить украинских боевиков.

Несколько позиций боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли российские войска. Речь идет и о тех, где находились польские наемники. Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Горец».

«Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор», — подчеркнул собеседник агентства.

Со слов бойца, разведчики Западного военного округа бились с украинской десантно-штурмовой бригадой, куда входили наемники из Польши. При боестолкновении и в процессе разведки «Горец» и его сослуживцы слышали как украинскую, так и польскую речь.

До этого руководитель Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что в зоне спецоперации увеличилось число европейских наемников, имеющих внушительный опыт участия в вооруженных конфликтах, однако сотрудники ведомства действуют более профессионально.

Спецоперация России в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Главная цель российских военнослужащих — прекращение геноцида мирных жителей со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские бойцы проходят боевую подготовку.