Российские военные оставили ВСУ без натовских боеприпасов в районе Степановки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 155

Российская артиллерия уничтожила склад ВСУ со снарядами для гаубиц в ДНР

Российские военные оставили ВСУ без натовских боеприпасов в районе Степановки

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис

По предварительным данным, было ликвидировано восемь украинских националистов, еще девять боевиков получили ранения разной степени тяжести.

ВС РФ минувшей ночью ликвидировали склад с боеприпасами одной из бригад ВСУ в ДНР. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

Российские военные с помощью артиллерийского огня уничтожили снаряды к гаубицам М777 калибром 155-мм и к гаубицам 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30, которые хранились на украинской базе в районе населенного пункта Степановка. Кроме того, были выведены из строя пять единиц автомобильной техники противника.

Российские солдаты ликвидировали также восемь боевиков ВСУ, еще девять украинских военнослужащих остались ранены. 

Накануне в районе Днепровское артиллерийским огнем вместе с боекомплектом была уничтожена гаубица Д-30, стоящая на вооружении украинской стороны. В результате атаки ВС РФ пострадали трое украинских боевиков. Потери противника составили четыре человека.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бойцы ВС РФ ждут 64 секунды после выстрела из гаубицы «Мста-Б».

Тема:
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