Житель Артемовска объяснил резкий отказ уезжать из города с ВСУ: «Восемь лет бойни!»»

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Житель Артемовска резко отказался эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Мужчина подчеркнул, что спецоперация стала ответом на многолетние провокации Киева.

Желания жителей Артемовска, он же Бахмут, где уже несколько месяцев продолжаются кровопролитные разрушительные бои, звучат ясно. Несмотря на невыносимые условия, люди не хотят покидать свои дома и отказываются эвакуироваться на подконтрольные Украине территории.

«Если бы нас ждали там (на подконтрольной Киеву территории — Прим. ред.), восемь лет тут бы не было бойни этой! У меня родственники там (показывает в сторону Донбасса — Прим. ред.) живут, а я не могу туда поехать. У меня родители там, все друзья там, вся родня там!» — возмутился мужчина призыву покинуть дом.

Общаясь с ВСУ, местные жители отмечают, что происходящего можно было бы избежать, если бы не многолетние провокации Киева.

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