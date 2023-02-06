Офицер ВСУ сообщил о переходе более трети Артемовска под контроль ВС РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Офицер ВСУ Ярославский сообщил о переходе более трети Артемовска под контроль ВС РФ

Офицер ВСУ сообщил о переходе более трети Артемовска под контроль ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинский военный назвал российских бойцов «сложным» противником.

Российская армия заняла более трети Артемовска. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Ярославского.

«Россияне заняли больше трети Бахмута (Артемовска). <…> Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал он, добавив, что ситуация в городе остается напряженной.

Накануне в соцсетях появились кадры бегства подразделений ВСУ из Артемовска. На видео украинские боевики проклинают бросившее их начальство, не стесняясь в выражениях и пользуясь ненормативной лексикой. Также они сообщают о больших потерях украинской армии и об оставлении позиций мелкими группами.

До этого стало известно, что российская армия взяла Артемовск в полукольцо и контролирует все подходы к городу. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять территорию. По его словам, сдавать Артемовск украинские войска на станут — «будем бороться, сколько сможем».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил применение ВСУ химического оружия на артемовском и угледарском направлениях.

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