Пушилин подтвердил факты применения Киевом химоружия на артемовском направлении
Украинские военные на своих видео часто хвастаются наличием запрещенного оружия.
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ применяли химическое оружие на артемовском и угледарском направлениях. Об этом он рассказал в эфире федерального канала.
«Его сбрасывают с беспилотников», — прокомментировал он в беседе с журналистами.
Советник Пушилина Ян Гагин также подтвердил применение химоружия украинской стороной. Он отметил, что на указанных направлениях от командиров подразделений поступали сообщения об использовании против российских отрядов химического оружия. Примечательно, что нарушения зафиксированы не первый раз.
«У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение. <…> Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества», — добавила Гагин.
По его словам, украинская сторона не стремится скрывать запрещенное оружие и периодически демонстрирует на своих видео разные его типы: газовые гранаты зарубежного производства и летательные аппараты для их сброса. Советник врио ДНР считает необходимым задокументировать и предоставить ООН факты применения киевским режимом запрещенного Женевской конвенцией оружия.
Специальная военная операция России по защите Донбасса продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что западные организации начали признавать военные преступления Украины.
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