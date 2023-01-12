Гаспарян о назвавшем русских фашистами Гребенщикове: «Старость пришла одна»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 4 953

Политолог Гаспарян разложил по полочкам аргументы назвавшего русских фашистами Бориса Гребенщикова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Рюмин Александр; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Музыкант не только был голословен в своих обвинениях, но и перепутал исторические факты и определения.

Слова музыканта Бориса Гребенщикова (известного еще как «БГ») о том, что русские являются фашистами, прокомментировал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru политолог Армен Гаспарян. По словам собеседника, Гребенщиков в свое время являлся голосом поколений и символом Перестройки. Сейчас же он — классический представитель интеллигенции Санкт-Петербурга.

Для эксперта, по его словам, данное высказывание певца стало последней каплей. Политолог отмечает, что звезда почему-то не обращал внимания на восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса со стороны киевского режима.

«Как показала практика, он (Гребенщиков) оказался запредельно глуп. Назвать русских людей фашистами — это, конечно, „сильно“. Причем он дает определение, что это уничтожение по культурному признаку. Фашизм в Италии никого не уничтожал по культурному признаку», — пояснил Гаспарян в ответ на просьбу 5-tv.ru фактологически проанализировать высказывания «БГ».

Эксперт подчеркнул, что, если Гребенщиков говорил о нацистской Германии, то там совершенно другая идеология. Там правили в 30-40-е годы XX века социал-демократы. По мнению Гаспаряна, «представителю интеллигенции неплохо было бы знать значения слов, которые он употребляет». Возвращаясь к Донбассу, в регионе убивали людей просто за то, что, что они являются русскими.

«Гребенщиков не видел этого. Он никогда ничего не говорил по поводу действий киевских властей, а тут вышел и через губу обозвал всех (русских) фашистами. Я понимаю, конечно, видимо старость пришла одна, без ума. Стыдно должно быть за подобного рода употребление слов», — продолжил специалист.

Гаспарян пояснил, что для российской интеллигенции всегда было так называемое «золотое правило» — надо получать от государства деньги, при этом люто и яростно его ненавидев.

«Но одно дело, когда это происходило, условно, вне формата специальной военной операции (СВО), — это можно было характеризовать, как некую псевдоинтеллектуальную полемику и совсем другое, когда это происходит во время СВО», — сказал Гаспарян.

Политолог выразил надежду на то, что на этом история с зарабатыванием денег сбежавшими и критикующими СВО закончится в России. Они, по мнению собеседника, должны зарабатывать среди «демократической публики», поскольку им «должно быть противно зарабатывать деньги на фашистах».

До этого стало известно об интервью Гребенщикова журналистам, где он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Видео Армен Гаспарян выложил в своем Telegram-канале.

После начала СВО в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов представители российского шоубиза разделились на несколько лагерей. Тех, кто поддержал либо же осудил действия российских властей и тех, кто сохранил нейтральную позицию.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие видео из зоны СВО за день.

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