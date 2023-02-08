Офицер Игорь Мангушев с позывным «Берег» умер в больнице

Военный умер после тяжелого ранения.
Фото: Telegram / Zаписки авантюриста
Игорь Мангушев с позывным «Берег» скончался в больнице около шести утра, сообщил источник 5-tv.ru. Смерть наступила в результате последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее.
Погибший был офицером (в звании капитана) 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС России. Он занимался активным освещением происходящего в зоне СВО, а также осуществлял помощь российской армии.
Ранее он был госпитализирован с ранением, а позднее его перенаправили в другую больницу в ЛНР. Подробности полученного ранения не раскрываются.
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