Офицер Игорь Мангушев с позывным «Берег» умер в больнице

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 307

Военный умер после тяжелого ранения.

Офицер Игорь Мангушев с позывным «Берег» умер в больнице

Фото: Telegram / Zаписки авантюриста

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Игорь Мангушев с позывным «Берег» скончался в больнице около шести утра, сообщил источник 5-tv.ru. Смерть наступила в результате последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее.

Погибший был офицером (в звании капитана) 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС России. Он занимался активным освещением происходящего в зоне СВО, а также осуществлял помощь российской армии.

Ранее он был госпитализирован с ранением, а позднее его перенаправили в другую больницу в ЛНР. Подробности полученного ранения не раскрываются.

Тема:
Спецоперация
8 февр
Поселок Спорное, где идут активные боевые действия, сняли с коптера
8 февр
Опубликовано видео с бегущими со своих позиций ВСУ под поселком Спорное
8 февр
Германия передала Украине первый танк Leopard 2 — он игрушечный
8 февр
Поразим все цели! Лучшее видео из зоны СВО за день
8 февр
Пенсионерка из Чукотки 15 дней добиралась до ЛНР ради помощи в госпитале
7 февр
Американский ветеран предрек неминуемое поражение Украины
7 февр
Юрий Башмет рассказал, почему не может попасть на могилу родителей
7 февр
ВСУ бегут: что происходит на передовой в районе Кременной в ЛНР
7 февр
В США сообщили о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском
7 февр
«Борька, остановись!» — Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову
-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Тело шестого погибшего нашли после взрыва жилого дома в Тульской области
12:40
В центре Турции зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1
12:31
Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
12:25
МИД прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения в Турции
12:17
Жертвами землетрясения в Турции стали свыше семи тысяч человек
12:13
«Мне это надо?» — Лолита объяснила, почему никогда не пойдет замуж

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023