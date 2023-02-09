Командир танка объяснил, почему Leopard не сравнится с Т-90М «Прорыв»

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Командир танка с позывным «Красноярск»: машины Leopard не сравнятся с Т-90М «Прорыв»

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Военкор «Известий» показал, как выглядит изнутри новейший российский танк и поговорил с членами его экипажа.

Передовые танки уже отправились в зону СВО. Ко встрече с немецкими Leopard готовы новейшие Т-90М — у них усовершенствованное строение башни и передовая защита от внешних атак. Изнутри машину увидел военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Т-90М — зверь-машина. Она хорошо себя показывает, она уже упрощенная. От Т-72Б3М много чего удобного есть. По проходимости танк хорош, шустрый. И уже все показывает — и топлива сколько, и масла. Показывает уже на электронике», — рассказал военнослужащий с позывным «Ветер».

В башне новых танков стало намного просторнее, но все равно это очень маленькое пространство. Два человека сидят по двум сторонам от орудия — 125-миллиметровой пушки. Наводчик работает со своим прицелом — он видит бой через прицел. А у командира танка намного лучше обзор.

«Есть четыре камеры, в которые видно на 360 градусов, что происходит. Чтобы не вылазить, ты можешь механику говорить вправо или влево повернуть, сдать назад. Уже не надо вылазить — просто в камеры смотришь. Если взять Leorapd или другие присланные им танки, они не сравнятся с Т-90М „Прорыв“. Потому что есть система — раньше такого не было — защиты от ПТУР. Она сразу показывает, откуда будет выстрел. Ты нажимаешь на кнопку, вылетает специальная ракета, которая не дает попасть по тебе», — сообщил командир танка с позывным «Красноярск».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором новейший танк «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ после стрельбы по укрепрайону.

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