Артиллерийская дуэль: кадры работы мотострелковой бригады в районе Новой Каховки

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Корреспондент «Известий» Тимашев показал работу мотострелковой бригады в районе Новой Каховки

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы закрепились в Новой Каховке по правому берегу Днепра.

Бойцы отдельной мотострелковой бригады российской армии закрепились в Новой Каховке по правому берегу Днепра. Артиллерийские дуэли там идут круглосуточно. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев работает в этом районе на линии соприкосновения. У него много подробностей.

Вот так, буквально вгрызаясь в берег, закрепляются бойцы отдельной мотострелковой бригады. Оборона на левом берегу Днепра становится еще крепче.

«Очень сложно. Работаем с утро до ночи, даже нет времени поспать. Но это дело для нашего же блага», — рассказал российский боец.

Командир взвода обходит каждый блиндаж и бойницу. Работы еще много, а противник ждать не будет, поэтому за правым берегом постоянно следят пулеметчики.

«Бывало снайперы работали, „птички“ над нами летают. Для этого у нас есть специальные противодронные пушки, которыми мы их сбиваем», — рассказал командир взвода.

«Как видно, наши бойцы укрепились достаточно надежно. Вот такие высокие окопы. Можем даже пройти на позицию стрелка. Тут мешки с песком. И вот он — правый берег Днепра. Его хорошо видно даже из-за деревьев», — рассказал корреспондент.

Впрочем, за передвижением вражеской техники следят не только на берегу. Пока националистам не дают поднять голову наши танкисты, есть возможность заглянуть в самый посещаемый блиндаж.

«Есть вот такая столовая, она же кухня. Сейчас зайдем внутрь посмотрим, что там. Невысокие потолки, но это все-таки блиндаж. Вот чем обедают бойцы. Здесь же плита, телевизор, обеденный стол, где бойцы обедают, завтракают и ужинают в перерывах между боевыми действиями», — показал журналист.

Там все разговоры прекращаются вместе с затишьем. Начинается артиллерийская дуэль. Слышно, как отрабатывает БТР. По всей видимости, подбита техника противника и сейчас идет подавление живой силы. Пробуем подойти ближе к берегу, но, бой кажется идет за Каховской ГЭС, при этом обстрел города не прекращается.

Вот так практически ежедневно наши подразделения противостоят националистам, которые продолжают обстреливать Новую Каховку, нанося удары по жилым кварталам.

Тема:
Спецоперация
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